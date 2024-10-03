В Киеве на утро высокий уровень загрязнения воздуха: советуют ограничить проветривание

В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

По состоянию на 08:00 3 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Как отмечается, «фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)». «Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние», - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что, по информации Укргидрометцентра, прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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