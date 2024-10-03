У Києві на ранок високий рівень забруднення повітря: радять обмежити провітрювання
Київ • УНН
У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі та транскордонний вплив. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води до поліпшення ситуації.
У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.
Станом на 08:00 3 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі
Як зазначається, "фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу)". "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив", - ідеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що, за інформацією Укргідрометцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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