У Сумах задимленість через спровоковані ворожими обстрілами пожежі - ОВА
Київ • УНН
У Сумах спостерігається задимленість через ворожі обстріли, які спричинили загорання сухої рослинності. ДСНС працює над ліквідацією пожеж, а жителям рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
У Сумах спостерігається задимленість через ворожі обстріли, які спричинили природні пожежі, жителям рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
Задимленість, яка сьогодні зранку спостерігається у місті Суми – це наслідок ворожих обстрілів. Саме через ворожі атаки сталося загорання сухої рослинності
Як повідомляється, підрозділи ДСНС працюють над локалізацією і ліквідацією пожеж.
"Радимо обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна", - вказали в ОВА.
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