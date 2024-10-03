В Сумах задымленность из-за спровоцированных вражескими обстрелами пожаров - ОВА
Киев • УНН
В Сумах наблюдается задымленность из-за вражеских обстрелов, которые вызвали возгорание сухой растительности. ГСЧС работает над ликвидацией пожаров, а жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
В Сумах наблюдается задымленность из-за вражеских обстрелов, которые вызвали природные пожары, жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Задымленность, которая сегодня утром наблюдается в городе Сумы - это следствие вражеских обстрелов. Именно из-за вражеских атак произошло возгорание сухой растительности
Как сообщается, подразделения ГСЧС работают над локализацией и ликвидацией пожаров.
"Советуем ограничить пребывание на улице и закрыть окна", - указали в ОВА.
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