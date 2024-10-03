В Сумах задымленность из-за спровоцированных вражескими обстрелами пожаров - ОВА

В Сумах наблюдается задымленность из-за вражеских обстрелов, которые вызвали природные пожары, жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Задымленность, которая сегодня утром наблюдается в городе Сумы - это следствие вражеских обстрелов. Именно из-за вражеских атак произошло возгорание сухой растительности - отметили в ОВА.

Как сообщается, подразделения ГСЧС работают над локализацией и ликвидацией пожаров.

"Советуем ограничить пребывание на улице и закрыть окна", - указали в ОВА.

7 "шахедов" уничтожено над Сумской областью, 10 вражеских обстрелов за ночь