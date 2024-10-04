В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в КГВА сообщают о высоком уровне загрязнения в большинстве районов
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован повышенный индекс качества воздуха почти во всех районах, кроме Голосеевского. Медики советуют ограничить пребывание на улице и физическую активность на открытом воздухе.
Во всех районах Киева, кроме Голосеевского, фиксируется повышенный индекс качества воздуха, сообщили утром в пятницу в КГВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности)
- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха- 86 (высокий уровень)
- ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности)
- проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности).
- ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности).
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень).
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).
При условии высокого уровня загрязненности медики советуют:
- Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- Отказаться от физической активности на открытом воздухе;
- Пить много воды.
Ухудшение качества воздуха фиксируют во многих регионах из-за принесенной ветром пыли с Каспия - Минприроды3 октября 2024, 07:29 • 11691 просмотр