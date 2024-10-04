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В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в КГВА сообщают о высоком уровне загрязнения в большинстве районов

В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в КГВА сообщают о высоком уровне загрязнения в большинстве районов

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 05:44  •  5358 просмотра

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В Киеве зафиксирован повышенный индекс качества воздуха почти во всех районах, кроме Голосеевского. Медики советуют ограничить пребывание на улице и физическую активность на открытом воздухе.

Во всех районах Киева, кроме Голосеевского, фиксируется повышенный индекс качества воздуха, сообщили утром в пятницу в КГВА, передает УНН

Детали

Как сообщается, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности)

- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха- 86 (высокий уровень)

- ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности)

- проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности).

- ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности).

- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень).

- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

При условии высокого уровня загрязненности медики советуют:

- Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

- Отказаться от физической активности на открытом воздухе;

- Пить много воды.

Ухудшение качества воздуха фиксируют во многих регионах из-за принесенной ветром пыли с Каспия - Минприроды3 октября 2024, 07:29 • 11691 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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