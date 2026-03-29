Украина находится на исторически близком расстоянии к НАТО - как в политическом, так и в военном плане. Несмотря на это, существует сила, которая не один год сдерживает движение Украины в НАТО, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Одной из настоящих причин задержек вступления Украины в НАТО являются имперские амбиции россии, которые годами формировали страхи и мифы на Западе.

Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем - это лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а можно очень быстро разрушить - говорится в публикации The Telegraph.

Издание акцентирует внимание на трех основных манипуляциях, которые использовали и продолжают использовать россияне для формирования политики НАТО в отношении Украины:

«НАТО обещало не расширяться». В кремле годами повторяют, что Альянс обещал не расширяться на восток после распада СССР. Но уже ныне покойный бывший советский президент михаил горбачев опроверг это утверждение еще при жизни;

«Вступление Украины в НАТО спровоцирует войну». На самом деле россия напала на Украину в 2014 году – до того, еще в 2010 году, тогдашний президент Виктор Янукович подписал закон «Об основах внутренней и внешней политики», согласно которому Украина отказывалась от движения в НАТО;

«Войну вызвала перспектива членства Украины в НАТО». На самом деле, администрация президента США Джо Байдена неоднократно указывала на невозможность вступления в НАТО, пока в Украине существует коррупция и ряд других социальных проблем.

