Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Два гуманитарных судна из Мексики добрались до Гаваны после исчезновения в море28 марта, 23:56 • 5280 просмотра
Россия пригрозила Южной Корее "ответом" в случае передачи оружия Украине29 марта, 03:28 • 9288 просмотра
Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга03:46 • 10002 просмотра
Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводуPhotoVideo04:08 • 8452 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 5372 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 5404 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы07:21 • 8890 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 30467 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 44202 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 39423 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины

российские имперские амбиции и мифы годами сдерживают интеграцию Украины в Альянс. Издание опровергло три главные манипуляции Кремля относительно расширения НАТО.

Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Украина находится на исторически близком расстоянии к НАТО - как в политическом, так и в военном плане. Несмотря на это, существует сила, которая не один год сдерживает движение Украины в НАТО, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Одной из настоящих причин задержек вступления Украины в НАТО являются имперские амбиции россии, которые годами формировали страхи и мифы на Западе.

Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем - это лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а можно очень быстро разрушить - говорится в публикации The Telegraph.

Издание акцентирует внимание на трех основных манипуляциях, которые использовали и продолжают использовать россияне для формирования политики НАТО в отношении Украины:

  • «НАТО обещало не расширяться». В кремле годами повторяют, что Альянс обещал не расширяться на восток после распада СССР. Но уже ныне покойный бывший советский президент михаил горбачев опроверг это утверждение еще при жизни;
    • «Вступление Украины в НАТО спровоцирует войну». На самом деле россия напала на Украину в 2014 году – до того, еще в 2010 году, тогдашний президент Виктор Янукович подписал закон «Об основах внутренней и внешней политики», согласно которому Украина отказывалась от движения в НАТО;
      • «Войну вызвала перспектива членства Украины в НАТО». На самом деле, администрация президента США Джо Байдена неоднократно указывала на невозможность вступления в НАТО, пока в Украине существует коррупция и ряд других социальных проблем.

        Напомним

        НАТО предупреждает о росте рисков атак на энергетическую инфраструктуру стран-членов и партнеров на фоне глобальной нестабильности.

