$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.4м/с
60%
747мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кім
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Ліван
Реклама
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини

Київ • УНН

 • 4150 перегляди

російські імперські амбіції та міфи роками стримують інтеграцію України в Альянс. Видання спростувало три головні маніпуляції Кремля щодо розширення НАТО.

Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Фото: www.nato.int

Україна перебуває на історично близькій відстані до НАТО - як у політичному, так і у військовому плані. Попри це, існує сила, яка не один рік стримує рух України до НАТО, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Однією зі справжніх причин затримок вступу України в НАТО є імперські амбіції росії, які роками формували страхи і міфи на Заході.

Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому - це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а можна дуже швидко зруйнувати - йдеться в публікації The Telegraph.

Видання акцентує увагу на трьох основних маніпуляціях, що використовували і далі використовують росіяни для формування політики НАТО щодо України:

  • «НАТО обіцяло не розширюватися». У кремлі роками повторюють, що Альянс обіцяв не розширюватися на схід після розпаду СРСР. Але вже нині покійний колишній радянський президент михайло горбачов спростував це твердження ще за життя;
    • «Вступ України до НАТО спровокує війну». Насправді росія напала на Україну в 2014 році – до того, ще в 2010 році, тодішній президент Віктор Янукович підписав закон «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», відповідно до якого Україна відмовлялась від руху в НАТО;
      • «Війну спричинила перспектива членства України в НАТО». Насправді, адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово вказувала на неможливість вступу до НАТО, поки в Україні існує корупція і низка інших соціальних проблем.

        Нагадаємо

        НАТО попереджає про зростання ризиків атак на енергетичну інфраструктуру країн-членів та партнерів на тлі глобальної нестабільності.

        Євген Устименко

        ПолітикаСвіт
        російська пропаганда
        Енергетика
        Війна в Україні
        Електроенергія
        Дейлі телеграф
        НАТО
        Джо Байден
        Україна