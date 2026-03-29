Україна перебуває на історично близькій відстані до НАТО - як у політичному, так і у військовому плані. Попри це, існує сила, яка не один рік стримує рух України до НАТО, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Однією зі справжніх причин затримок вступу України в НАТО є імперські амбіції росії, які роками формували страхи і міфи на Заході.

Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому - це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а можна дуже швидко зруйнувати - йдеться в публікації The Telegraph.

Видання акцентує увагу на трьох основних маніпуляціях, що використовували і далі використовують росіяни для формування політики НАТО щодо України:

«НАТО обіцяло не розширюватися». У кремлі роками повторюють, що Альянс обіцяв не розширюватися на схід після розпаду СРСР. Але вже нині покійний колишній радянський президент михайло горбачов спростував це твердження ще за життя;

«Вступ України до НАТО спровокує війну». Насправді росія напала на Україну в 2014 році – до того, ще в 2010 році, тодішній президент Віктор Янукович підписав закон «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», відповідно до якого Україна відмовлялась від руху в НАТО;

«Війну спричинила перспектива членства України в НАТО». Насправді, адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово вказувала на неможливість вступу до НАТО, поки в Україні існує корупція і низка інших соціальних проблем.

