НАТО готується до можливих атак на енергетику - річний звіт
Київ • УНН
У річному звіті Альянсу йдеться про ризики фізичних та кібернетичних ударів по енергомережах. Країни закликають негайно посилити захист об'єктів.
НАТО попереджає про зростання ризиків атак на енергетичну інфраструктуру країн-членів та партнерів на тлі глобальної нестабільності. Про це йдеться у щорічному звіті Альянсу, передає УНН.
Деталі
У документі зазначається, що енергетична інфраструктура залишається однією з ключових цілей для потенційних атак – як фізичних, так і кібернетичних.
Зокрема, йдеться про електромережі, газопроводи, нафтотермінали та об’єкти відновлюваної енергетики.
У НАТО наголошують, що війна росії проти України продемонструвала вразливість енергосистем до системних ударів. У звіті підкреслюється, що атаки на енергетику можуть мати не лише економічні, а й значні гуманітарні наслідки.
Альянс закликає країни-члени посилювати захист критичної інфраструктури, інвестувати у кібербезпеку та розвивати системи швидкого реагування на кризові ситуації.
Окрему увагу приділено співпраці з партнерами, зокрема Україною, у сфері захисту енергетики та обміну досвідом протидії атакам.
У НАТО також зазначили, що працюють над підвищенням стійкості енергосистем, диверсифікацією джерел постачання та зменшенням залежності від окремих постачальників енергоресурсів.
