НАТО готовится к возможным атакам на энергетику – годовой отчет
Киев • УНН
В годовом отчете Альянса говорится о рисках физических и кибернетических ударов по энергосетям. Страны призывают немедленно усилить защиту объектов.
НАТО предупреждает о росте рисков атак на энергетическую инфраструктуру стран-членов и партнеров на фоне глобальной нестабильности. Об этом говорится в ежегодном отчете Альянса, передает УНН.
Детали
В документе отмечается, что энергетическая инфраструктура остается одной из ключевых целей для потенциальных атак – как физических, так и кибернетических.
В частности, речь идет об электросетях, газопроводах, нефтетерминалах и объектах возобновляемой энергетики.
В НАТО отмечают, что война России против Украины продемонстрировала уязвимость энергосистем к системным ударам. В отчете подчеркивается, что атаки на энергетику могут иметь не только экономические, но и значительные гуманитарные последствия.
Альянс призывает страны-члены усиливать защиту критической инфраструктуры, инвестировать в кибербезопасность и развивать системы быстрого реагирования на кризисные ситуации.
Отдельное внимание уделено сотрудничеству с партнерами, в частности Украиной, в сфере защиты энергетики и обмена опытом противодействия атакам.
В НАТО также отметили, что работают над повышением устойчивости энергосистем, диверсификацией источников снабжения и уменьшением зависимости от отдельных поставщиков энергоресурсов.
