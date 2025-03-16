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Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение

Киев • УНН

 • 29236 просмотра

Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение по статье об умышленном убийстве по заказу и незаконном обращении с оружием. Суд требует содержания под стражей.

Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение

Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили уведомление о подозрении. Об этом журналисту УНН подтвердили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Детали 

В частности, по информации, задержанному вручили подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.

Сейчас суд просит отправить его под стражу без альтернативы внесения залога.

Дополнение 

В Одессе 14 марта посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Мужчина погиб.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.

По факту убийства активиста Демьяна Ганула открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Генеральный прокурор Украины
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Одесса
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