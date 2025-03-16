Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение
Киев • УНН
Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение по статье об умышленном убийстве по заказу и незаконном обращении с оружием. Суд требует содержания под стражей.
Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили уведомление о подозрении. Об этом журналисту УНН подтвердили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Детали
В частности, по информации, задержанному вручили подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.
Сейчас суд просит отправить его под стражу без альтернативы внесения залога.
Дополнение
В Одессе 14 марта посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Мужчина погиб.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.
По факту убийства активиста Демьяна Ганула открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.