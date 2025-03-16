Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру
Київ • УНН
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили повідомлення про підозру. Про це журналісту УНН підтвердили в Офісі Генерального прокурора України.
Деталі
Зокрема, за інформацією, затриманому вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.
Наразі суд просить відправити його під варту без альтернативи внесення застави.
Доповнення
В Одесі 14 березня посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив в активіста Дем'яна Ганула. Чоловік загинув.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста.
За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі.