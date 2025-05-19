Забила насмерть ежиху с ее детьми посреди улицы: в Чернигове правоохранители ищут причастную

Полиция расследует обстоятельства жестокого обращения с животными в Чернигове, где неизвестная убила нескольких ежей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черниговской области.

Сегодня в ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что неизвестная женщина насмерть забила ежиху с ежатами на улице в Чернигове. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят ряд следственных действий, чтобы установить личность, причастную к жестокому обращению с животными. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей и возможных свидетелей инцидента.

Досудебное расследование продолжается. Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия – немедленно звоните 102!

Напомним

В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.