Забила насмерть ежиху с ее детьми посреди улицы: в Чернигове правоохранители ищут причастную
Киев • УНН
В Чернигове полиция расследует жестокое убийство ежихи и ее детенышей неизвестной женщиной. Открыто уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.
Полиция расследует обстоятельства жестокого обращения с животными в Чернигове, где неизвестная убила нескольких ежей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черниговской области.
Сегодня в ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что неизвестная женщина насмерть забила ежиху с ежатами на улице в Чернигове. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными)
Сейчас полицейские проводят ряд следственных действий, чтобы установить личность, причастную к жестокому обращению с животными. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей и возможных свидетелей инцидента.
Досудебное расследование продолжается. Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия – немедленно звоните 102!
Напомним
В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.