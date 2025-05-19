Забила на смерть їжачиху з її дітьми посеред вулиці: у Чернігові правоохоронці шукають причетну

Поліція розслідує обставини жорстокого поводження з тваринами у Чернігові, де невідома вбила кількох їжаків.

Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Чернігівської області.

Сьогодні у ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що невідома жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами на вулиці у Чернігові. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами)