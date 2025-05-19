Забила на смерть їжачиху з її дітьми посеред вулиці: у Чернігові правоохоронці шукають причетну
Київ • УНН
У Чернігові поліція розслідує жорстоке вбивство їжачихи та її дитинчат невідомою жінкою. Відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.
Поліція розслідує обставини жорстокого поводження з тваринами у Чернігові, де невідома вбила кількох їжаків.
Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Чернігівської області.
Сьогодні у ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що невідома жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами на вулиці у Чернігові. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами)
Наразі поліцейські проводять низку слідчих дій, щоб встановити особу, причетну до жорстокого поводження з тваринами. Поліцейські встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту.
Досудове розслідування триває. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події – негайно телефонуйте 102!
Нагадаємо
В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.