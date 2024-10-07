За сутки россияне 10 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома
Киев • УНН
Российские войска 10 раз атаковали Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждены 3 частных дома, жертв нет.
В течение суток, 7 октября, войска рф 10 раз атаковали Днепропетровскую область. россияне использовали дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Снова под ударом врага была Никопольщина. Преимущественно оккупанты целились дронами-камикадзе. Обстреливали и из артиллерии. Всего в течение дня район пережил 10 атак
По его словам, в результате атак повреждены 3 частных дома. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.
Наводили вражеские ракеты на Днепропетровщину: задержаны еще двое корректировщиков фсб7 октября 2024, 07:14 • 11530 просмотров