За сутки россияне 10 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома

В течение суток, 7 октября, войска рф 10 раз атаковали Днепропетровскую область. россияне использовали дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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Снова под ударом врага была Никопольщина. Преимущественно оккупанты целились дронами-камикадзе. Обстреливали и из артиллерии. Всего в течение дня район пережил 10 атак - рассказал председатель ОВА.

По его словам, в результате атак повреждены 3 частных дома. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.

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