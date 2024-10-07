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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки россияне 10 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома

За сутки россияне 10 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 16:12  •  5859 просмотра

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Российские войска 10 раз атаковали Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждены 3 частных дома, жертв нет.

В течение суток, 7 октября, войска рф 10 раз атаковали Днепропетровскую область. россияне использовали  дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Снова под ударом врага была Никопольщина. Преимущественно оккупанты целились дронами-камикадзе. Обстреливали и из артиллерии. Всего в течение дня район пережил 10 атак

- рассказал председатель ОВА. 

По его словам, в результате атак повреждены 3 частных дома. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.

Наводили вражеские ракеты на Днепропетровщину: задержаны еще двое корректировщиков фсб7 октября 2024, 07:14 • 11530 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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