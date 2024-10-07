За добу росіяни 10 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки
Київ • УНН
Російські війська 10 разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджено 3 приватні будинки, жертв немає.
Протягом доби, 7 жовтня, війська рф 10 разів атакували Дніпропетровщину. росіяни використовували дронами-камікадзе та артилерією. Про це заяви голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Знову під ударом ворога була Нікопольщина. Переважно окупанти цілили дронами-камікадзе. Обстрілювали й з артилерії. Загалом протягом дня район пережив 10 атак
За його словами, внаслідок атак пошкоджені 3 приватні будинки. На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.
Наводили ворожі ракети на Дніпропетровщину: затримані ще двоє коригувальників фсб07.10.24, 10:14 • 13334 перегляди