За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 76 залповых обстрелов

За прошедшие сутки 101 боевое столкновение. рф нанесла 5 ракетных и 77 авиационных ударов. Осуществлено около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За сутки произошло 101 боевое столкновение, в результате которых россияне нанесли 5 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершили около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Черниговской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Под артиллерийским обстрелом оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

О ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: противник 5 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Харьковской области.

Лиманский: оккупанты 19 раз атаковали в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Бахмутский: ВСУ отбили 21 атаку вражеских войск в районах населенных пунктов Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 21 атаку противника в Донецкой области.

Новопавловский: вражеские силы более 24 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: армия оккупантов 5 раз атаковала позиции наших защитников в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: противник совершил 3 безуспешных штурма позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск было поражено 1 наземную станцию управления БпЛА, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 района сосредоточения личного состава, 1 средство ПВО и 3 других важных объекта противника.

За сутки рф осуществила 428 обстрелов 11 населенных пунктов в Запорожской области