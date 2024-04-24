За сутки рф осуществила 428 обстрелов 11 населенных пунктов в Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  21254 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  127989 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  153206 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  152660 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153224 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122307 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157866 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224728 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  460851 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175643 просмотра

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За сутки рф осуществила 428 обстрелов 11 населенных пунктов в Запорожской области

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты 428 раз обстреляли 11 населенных пунктов, применив 147 беспилотников, 6 обстрелов из стрелкового оружия и 275 артиллерийских обстрелов.

Война •   •  13135 просмотра
За сутки рф осуществила 428 обстрелов 11 населенных пунктов в Запорожской области

В Одессе слышны взрывы

В Одессе, Украина, раздаются взрывы.

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В Одессе слышны взрывы

Тактическая авиация противника активно действует на востоке и юге Украины

В восточных и южных регионах Украины зафиксирована активность тактической авиации противника, что создает угрозу авиаударов в прифронтовых районах.

Война •   •  15471 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует на востоке и юге Украины

Акции Tesla взлетели: компания планирует выпустить более доступные электромобили до конца текущего года

Прибыли Tesla упали в первом квартале 2024 года, но ее обещание выпустить более доступные электромобили в этом году повысило цену акций на 11%.

Экономика •   •  15410 просмотра
Акции Tesla взлетели: компания планирует выпустить более доступные электромобили до конца текущего года

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод в смоленской области рф загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов, что повлекло многочисленные взрывы.

Общество •   •  18767 просмотра
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

Сегодня, в последнюю среду апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного четвероногим друзьям и незаменимым помощникам незрячих людей - Международного дня собаки-поводыря.

УНН Lite •   •  40401 просмотра
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на принятие Сенатом законопроекта о помощи Украине.

Война •   •  48388 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Президент Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату США за одобрение жизненно важной помощи Украине, поблагодарив лидеров обеих партий за сильную двухпартийную поддержку.

Война •   •  18197 просмотра
Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.

Война •   •  18600 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет внешней помощи для Украины, Израиля, Тайваня и противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму $95,3 млрд. Данный пакет включает выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины.

Война •   •  19353 просмотра
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов