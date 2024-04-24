За сутки рф осуществила 428 обстрелов 11 населенных пунктов в Запорожской области

В Запорожской области в течение последних суток оккупанты 428 раз ударили по 11 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Против Гуляйполя, Левадного, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Новоандреевки противник использовали 147 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Также, шесть обстрелов ракетно-стрелкового оружия было зафиксировано в Гуляйполе, Левадном и Роботино.

Кроме того, 275 артобстрелов было направлено на территории Новояковлевки, Гуляйполя, Железнодорожного, Вербового, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Пятихаток.

Добавим

За сутки было зарегистрировано 8 сообщений о разрушении жилья. К счастью, без жертв среди мирных жителей.

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