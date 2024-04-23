Гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю директора захваченной россиянами Запорожской АЭС Атакищеву Эдуарду и его подчиненному, главному инженеру Андрею Горбунову. По указаниям гауляйтеров станцию отключили от энергосистемы Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на двух граждан рф, которые организовали отсоединение Запорожской АЭС от единой энергосистемы нашего государства. Речь идет о заместителе директора захваченной атомной электростанции Атакищева Эдуарда и его подчиненного - главного инженера Андрея Горбунова - говорится в сообщении СБУ.

Детали

По данным следствия, до "назначения" россияне работали на ростовской АЭС.

Оттуда они прибыли на временно оккупированную территорию на юге Украины и в начале октября 2022 года вошли в руководящий состав Запорожской атомной электростанции.

Там злоумышленники занимались "интегрированием" энергообъекта в структуру "Росатома" и присоединением технологических мощностей станции к энергетической системе рф.

Также фигуранты подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с оккупационной администрацией АЭС.

В случае отказа - угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).



Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.

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