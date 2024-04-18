Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой

Незаконно назначенному россией "начальнику" Запорожской АЭС, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, вынесен приговор за пособничество оккупантам. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает УНН.

По словам городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, речь идет о Юрии Черничуке, бывшем заместителе главного инженера Запорожской АЭС.

12 апреля Ленинский райсуд Запорожья огласил приговор гражданину Ч., который добровольно согласился занять должность "первого заместителя гендиректора" в оккупационном "руководстве" ЗАЭС.

Как отмечается, мужчина совершил действия направленные на агитацию и склонение работников Запорожской АЭС к сотрудничеству с оккупантами. Также совершил действия в помощь РФ, направленные на отключение оборудования системы сети передачи данных на территории АЭС, что сделало невозможным контроль за состоянием реакторных установок и другого технологически важного оборудования.

"Суд назначил наказание гражданину Ч. в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях, учреждениях и организациях сроком на двенадцать лет, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - говорится в заявлении суда.

Напомним

1 декабря 2022 года президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что уволил Юрия Черничука с должности заместителя главного инженера Запорожской АЭС.