Працював на окупантів: звільнено заступника головного інженера ЗАЕС

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"Сьогодні, 1 грудня 2022 року, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, Чернічук погодився співпрацювати з російськими окупантами.

"Таке рішення пов‘язане із наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів", – повідомили в Енергоатомі.

Новим виконувачем обов‘язків генерального директора ЗАЕС призначено Дмитра Вербицького, головним інженером станції – Ігоря Мурашова.

Нагадаємо

Раніше президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "росатом", не звільнятимуть, а зупинятимуть з ними трудові договори.