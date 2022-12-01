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Працював на окупантів: звільнено заступника головного інженера ЗАЕС

Працював на окупантів: звільнено заступника головного інженера ЗАЕС

Київ • УНН

 • 959195 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент "Енергоатому" Петро Котін звільнив заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука, який співпрацював з російськими окупантами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Енергоатому. 

Деталі

"Сьогодні, 1 грудня 2022 року, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, Чернічук погодився співпрацювати з російськими окупантами.

"Таке рішення пов‘язане із наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів", – повідомили в Енергоатомі.

Новим виконувачем обов‘язків генерального директора ЗАЕС призначено Дмитра Вербицького, головним інженером станції – Ігоря Мурашова.

Нагадаємо

Раніше президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "росатом", не звільнятимуть, а зупинятимуть з ними трудові договори.  

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