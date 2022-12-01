Працював на окупантів: звільнено заступника головного інженера ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент "Енергоатому" Петро Котін звільнив заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука, який співпрацював з російськими окупантами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Енергоатому.
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"Сьогодні, 1 грудня 2022 року, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, Чернічук погодився співпрацювати з російськими окупантами.
"Таке рішення пов‘язане із наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів", – повідомили в Енергоатомі.
Новим виконувачем обов‘язків генерального директора ЗАЕС призначено Дмитра Вербицького, головним інженером станції – Ігоря Мурашова.
Нагадаємо
Раніше президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "росатом", не звільнятимуть, а зупинятимуть з ними трудові договори.