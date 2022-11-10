"Енергоатом" зупиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "росатомом", але не звільняє їх
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. НАЕК "Енергоатом" зупиняє трудові договори з працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "росатом", але не звільняє їх. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін, передає УНН.
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"На сьогодні ми знаємо, що обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми призупиняємо, не звільняємо їх, але призупиняємо укладені з ними договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", - сказав Котін.
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Директор "Енергоатому" наголосив, що більшість персоналу є проукраїнським, і додав, що компанія підтримує тих людей, які "залишаються стійкими і вірними Україні та українській Запорізькій АЕС".
Нагадаємо
Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з "росатомом".
28 жовтня "Енергоатом" повідомив, що з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з фейковим підприємство.