"Енергоатом" зупиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "росатомом", але не звільняє їх

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"На сьогодні ми знаємо, що обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми призупиняємо, не звільняємо їх, але призупиняємо укладені з ними договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", - сказав Котін.

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Директор "Енергоатому" наголосив, що більшість персоналу є проукраїнським, і додав, що компанія підтримує тих людей, які "залишаються стійкими і вірними Україні та українській Запорізькій АЕС".

Нагадаємо

Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з "росатомом".

28 жовтня "Енергоатом" повідомив, що з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з фейковим підприємство.