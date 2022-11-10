"Энергоатом" останавливает договоры с работниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "росатомом", но не увольняет их

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"На сегодня мы знаем, что ограниченное количество людей подписало эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы приостанавливаем, не увольняем их, мы приостанавливаем заключенные с ними договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", - сказал Котин.

Детали

Директор "Энергоатома" подчеркнул, что большинство персонала проукраинские, и добавил, что компания поддерживает тех людей, которые "остаются устойчивыми и верными Украине и украинской Запорожской АЭС".

Напомним

В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы вынудить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с "росатомом".

28 октября "Энергоатом" сообщил, что из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, лишь около сотни подписали контракты с фейковым предприятием.