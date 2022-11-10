"Энергоатом" останавливает договоры с работниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "росатомом", но не увольняет их
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. НАЭК "Энергоатом" останавливает трудовые договоры с работниками Запорожской АЭС, которые подписали контракты с фейковым предприятием АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым управляет "росатом", но не увольняет их. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин, передает УНН.
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"На сегодня мы знаем, что ограниченное количество людей подписало эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы приостанавливаем, не увольняем их, мы приостанавливаем заключенные с ними договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", - сказал Котин.
Детали
Директор "Энергоатома" подчеркнул, что большинство персонала проукраинские, и добавил, что компания поддерживает тех людей, которые "остаются устойчивыми и верными Украине и украинской Запорожской АЭС".
Напомним
В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы вынудить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с "росатомом".
28 октября "Энергоатом" сообщил, что из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, лишь около сотни подписали контракты с фейковым предприятием.