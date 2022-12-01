Работал на оккупантов: уволен заместитель главного инженера ЗАЭС

Детали

"Сегодня, 1 декабря 2022 года, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера ОП ЗАЭС Юрия Черничука, который также выполнял обязанности главного инженера станции", – говорится в сообщении.

Как отметили, Черничук согласился сотрудничать с российскими оккупантами.

"Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов", – сообщили в Энергоатоме.

Новым исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС назначен Дмитрий Вербицкий, главным инженером станции – Игорь Мурашов.

Напомним

Ранее президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что работников ЗАЭС, которые подписали контракты с фейковым предприятием АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым управляет "росатом", не будут увольнять, а будут останавливать с ними трудовые договоры.