За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины

За сутки вражеские силы нанесли 3 ракетных и 38 авиационных ударов. Дополнительно было осуществлено 2849 обстрелов по территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 КАБов, задействовал 435 дронов-камикадзе. Также враг совершил 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 7 боевых столкновений. ВСУ отбили 4 штурма оккупантов в районах Старицы и Волчанска. В настоящее время продолжается бой в районе Волчанска. Предварительно, потери противника с начала суток на этом направлении составили 68 человек. Кроме того, было уничтожено 3 артиллерийские системы, 12 автомобилей, 3 единицы специальной техники; а 2 танка, 3 артиллерийских системы, 7 автомобилей и 1 спецтехника - повреждены.

На Купянском: произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны отбили 16 атак врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки, Новоегоровки и Невского. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки и Невского.

На Лиманском: произошло 16 боевых столкновений. Противник не смог продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса.

На Северском: захватчик 8 раз атаковал украинские позиции возле Белогоровки. Ситуация напряженная.

На Краматорском: агрессор 6 раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Григорьевки, Клещеевки и Андреевки. Однако, потерь наших позиций не допущено.

На Покровском: террористы при поддержке авиации, применяя КАБы, совершили 25 штурмов и пытались нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Известно, что предыдущие потери агрессора на этом направлении составили более 220 захватчиков убитыми и ранеными. Кроме того, было уничтожено 6 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 1 ПТУР; а повреждения получили 1 боевая бронированная машина, 1 пушка и 2 миномета.

На Кураховском: произошло 9 боевых столкновений. Оккупанты пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное.

На Времовском: ВСУ отбили 6 атак вражеской армии в районе Старомайорского. Одна еще продолжается. Защитники контролируют ситуацию.

На Ореховском: произошло 3 боевых столкновения. Противнику не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки.

На Приднепровском: 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не внесли. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потерь наших позиций не допущено.

россияне продолжают атаковать в районе Старомайорского - Генштаб