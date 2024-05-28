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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне продолжают атаковать в районе Старомайорского - Генштаб

россияне продолжают атаковать в районе Старомайорского - Генштаб

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 15:01  •  1088 просмотра

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Российские оккупанты продолжают обстрелы вблизи Старомайорского: три атаки отбиты, украинские военные контролируют ситуацию.

Российские оккупанты продолжают атаковать в районе Старомайорского. Три атаки вражеских подразделения Сил обороны отбили, одна еще продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:30 28 мая.

"На Времовском направлении враг продолжает атаковать в районе Старомайорского. Три атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили, одна еще продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию", - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

- На Кураховском направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Елизаветовку агрессор сбросил четыре КАБа, на Евгеновку три. На данном направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Одно еще продолжается неподалеку от Водяного.

- На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, уже семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок потерпели неудачу. Одно боевое столкновение еще продолжается.

Сообщается, что на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Дополнение

На Харьковском направлении продолжается два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
dneprДнепр
kurakhoveКурахово
kharkivХарьков
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