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росіяни продовжують атакувати в районі Старомайорського – Генштаб

росіяни продовжують атакувати в районі Старомайорського – Генштаб

Київ • УНН

 • 18047 перегляди

Російські окупанти продовжують обстріли поблизу Старомайорського: три атаки відбито, українські військові контролюють ситуацію.

Російські окупанти продовжують атакувати в районі Старомайорського. Три атаки ворожих підрозділи Сил оборони відбили, одна ще продовжується. Українські воїни контролюють ситуацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб надає інформацію станом на 16:30 28 травня.

"На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Три атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили, одна ще продовжується. Українські воїни контролюють ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

• На Курахівському напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Єлизаветівку агресор скинув чотири КАБи, на Євгенівку три. На даному напрямку від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Одне ще триває неподалік Водяного.

• На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, вже сім спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок зазнали невдачі. Одне бойове зіткнення ще триває.

Повідомляється, що на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Доповнення

На Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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