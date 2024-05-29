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За добу рф завдала 3 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснила 2849 обстрілів по території України

За добу рф завдала 3 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснила 2849 обстрілів по території України

Київ • УНН

 • 31789 перегляди

За минулу добу сили противника завдали 3 ракетних та 38 авіаційних ударів, 2849 разів відкривали вогонь по українських позиціях та вели інтенсивні бойові дії на багатьох напрямках, не досягнувши значних територіальних надбань.

За добу ворожі сили нанесли 3 ракетні та 38 авіаційних ударів. Додатково було здійснено 2849 обстрілів по території України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдав по території України три ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: відбулося 7 бойових зіткнень. ЗСУ відбили 4 штурми окупантів у районах Стариці та Вовчанська. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Попередньо, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 68 осіб. Крім того, було знищено 3 артилерійські системи, 12 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки; а 2 танки, 3 артилерійських системи, 7 автомобілів та 1 спецтехніку – пошкоджено. 

На Куп’янському: відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки, Новоєгорівки та Невського. Нині тривають бої в районах Петропавлівки та Невського.

На Лиманському: відбулося 16 бойових зіткнень. Противник не зміг просунутися в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу.

На Сіверському: загарбник 8 разів атакував українські позиції біля Білогорівки. Ситуація напружена.

На Краматорському: агресор 6 разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Проте, втрат наших позицій не допущено. 

На Покровському: терористи за підтримки авіації, застосовуючи КАБи,  здійснили 25 штурмів та намагалися наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Відомо, що попередні втрати агресора на цьому напрямку склали більше 220 загарбників вбитими та пораненими. Крім того, було знищено 6 бойових броньованих машин, 4 автомобілі та 1 ПТУР; а пошкоджень зазнали 1 бойова броньована машина, 1 гармата та 2 міномети.

На Курахівському: відбулося 9 бойових зіткнень. Окупанти намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне.

На Времівському: ЗСУ відбили 6 атак ворожої армії в районі Старомайорського.  Одна ще продовжується. Захисники контролюють ситуацію.

На Оріхівському: відбулося 3 бойових зіткнення. Противнику не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки.

На Придніпровському: 10 бойових зіткнень суттєвих змін в обстановку на даній ділянці не внесли. Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

росіяни продовжують атакувати в районі Старомайорського – Генштаб 28.05.24, 18:01 • 18047 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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