По факту проведения "выборов" в ОРДЛО открыто два производства - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. По факту проведения так называемых "выборов" в ОРДЛО открыто два уголовных производства. Об этом во время брифинга заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.
“Открыты уголовные дела по фактам вмешательства в дела нашего государства, путем проведения этих выборов — посягательство на территориальную целостность Украины. Два уголовных производства — соответственно по факту проведения выборов в так называемой “ДНР” и так называемой “ЛНР”, — сообщил Грицак.
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Напомним, фейковые выборы “Д/ЛНР” 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов “выборов” в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за “выборы” в ОРДЛО.