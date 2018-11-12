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За фактом проведення “виборів” в ОРДЛО відкрито два провадження - СБУ

За фактом проведення “виборів” в ОРДЛО відкрито два провадження - СБУ

Київ • УНН

 • 6239 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. За фактом проведення так званих "виборів" в ОРДЛО відкрито два кримінальних провадження. Про це під час брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає УНН.

“Відкриті кримінальні справи за фактами втручання у справи нашої держави, шляхом проведення цих виборів — посягання на територіальні цілісність України. Два кримінальні провадження — відповідно за фактом проведення виборів у так званій “ДНР” та так званій “ЛНР”, — повідомив Грицак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОРДЛО присвоїли перемогу на "виборах" Пасічнику і Пушиліну

Нагадаємо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у СШАЄС, Великій Британії, НАТОПольща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

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