За фактом проведення “виборів” в ОРДЛО відкрито два провадження - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За фактом проведення так званих "виборів" в ОРДЛО відкрито два кримінальних провадження. Про це під час брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає УНН.
“Відкриті кримінальні справи за фактами втручання у справи нашої держави, шляхом проведення цих виборів — посягання на територіальні цілісність України. Два кримінальні провадження — відповідно за фактом проведення виборів у так званій “ДНР” та так званій “ЛНР”, — повідомив Грицак.
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Нагадаємо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.
Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.