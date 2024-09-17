В течение суток, 17 сентября, войска рф семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, обошлось без пострадавших. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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Семь обстрелов сегодня пережил Никопольский район. Под ударом россиян были райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады... Главное - везде обошлось без пострадавших - написал Лысак.

Он отметил, что противник направил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе, а на один из населенных пунктов сбросил боеприпас с БПЛА.

По его словам, в результате - повреждены админздание и хозяйственная постройка; стекла разбиты также в помещении, которое не эксплуатировалось.

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