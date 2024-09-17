За день росіяни сім разів атакували Дніпропетровщину: є руйнування
Київ • УНН
Російські війська 7 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 17 вересня. Використовувалися важка артилерія та дрони-камікадзе, пошкоджено адмінбудівлю та господарську споруду, але обійшлося без жертв.
Протягом доби, 17 вересня, війська рф сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, минулося без постраждалих. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Сім обстрілів сьогодні пережила Нікопольський район. Під ударом росіян були райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади… Головне - повсюди минулося без постраждалих
Він зазначив, що противник скерував важку артилерію та дрони-камікадзе, а на один із населених пунктів скинув боєприпас із БПЛА.
За його словами, у результаті - пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда; шибки потрощені також у приміщенні, яке не експлуатувалося.
В Українському Червоному Хресті спростували інформацію про нібито припинення діяльності на Дніпропетровщині17.09.24, 11:59 • 21233 перегляди