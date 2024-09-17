В Українському Червоному Хресті спростували інформацію про нібито припинення діяльності на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Український Червоний Хрест продовжує діяльність у Дніпропетровській області, працюючи у посиленому режимі. Організація щоденно допомагає евакуйованим, надає гуманітарну допомогу та співпрацює з місцевою службою зайнятості.
Український Червоний Хрест продовжує діяльність у Дніпропетровській області, заявили в пресслужбі організації після повідомлень пр нібито припинення місії УЧХ у Дніпрі, повідомляє УНН.
У мережі шириться інформація про закриття місії Червоного Хреста у Дніпрі. Повідомляємо, що Український Червоний Хрест продовжує свою діяльність на Дніпропетровщині, більше того – працює у посиленому режимі, адже попри майже щоденні обстріли, регіон продовжує бути прихистком для вимушено переміщених людей
Зазначається, що щоденно загони швидкого реагування УЧХ у Дніпрі та інших містах області зустрічають евакуаційні потяги з прифронтових регіонів, допомагають маломобільним людям та пасажирам з дітьми дістатись тимчасових прихистків.
З початку повномасштабного вторгнення УЧХ надав допомогу понад 1 млн людей.
Крім того, днями Дніпропетровська обласна організація Українського Червоного Хреста підписала меморандум про співпрацю з Дніпропетровською обласною службою зайнятості для посилення співробітництва у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг ветеранам війни, внутрішньо переміщеним особам, членам сімей загиблих військовослужбовців та біженцям, які повернулися в Україну.
Контекст
Спікер делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко у ефірі Радіо Свобода (Донбас.Реалії) заявив, що Міжнародний комітет Червоного хреста зупинить роботу дніпровського офісу після атаки на його персонал.
Нагадаємо
Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені.