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В Українському Червоному Хресті спростували інформацію про нібито припинення діяльності на Дніпропетровщині

В Українському Червоному Хресті спростували інформацію про нібито припинення діяльності на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 21233 перегляди

Український Червоний Хрест продовжує діяльність у Дніпропетровській області, працюючи у посиленому режимі. Організація щоденно допомагає евакуйованим, надає гуманітарну допомогу та співпрацює з місцевою службою зайнятості.

Український Червоний Хрест продовжує діяльність у Дніпропетровській області, заявили в пресслужбі організації після повідомлень пр нібито припинення місії УЧХ у Дніпрі, повідомляє УНН

У мережі шириться інформація про закриття місії Червоного Хреста у Дніпрі. Повідомляємо, що Український Червоний Хрест продовжує свою діяльність на Дніпропетровщині, більше того – працює у посиленому режимі, адже попри майже щоденні обстріли, регіон продовжує бути прихистком для вимушено переміщених людей

- йдеться у заяві Українського Червоного Хресту.

Зазначається, що щоденно загони швидкого реагування УЧХ у Дніпрі та інших містах області зустрічають евакуаційні потяги з прифронтових регіонів, допомагають маломобільним людям та пасажирам з дітьми дістатись тимчасових прихистків. 

З початку повномасштабного вторгнення УЧХ надав допомогу понад 1 млн людей.

Крім того, днями Дніпропетровська обласна організація Українського Червоного Хреста підписала меморандум про співпрацю з Дніпропетровською обласною службою зайнятості для посилення співробітництва у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг ветеранам війни, внутрішньо переміщеним особам, членам сімей загиблих військовослужбовців та біженцям, які повернулися в Україну.

Контекст 

Спікер делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко у ефірі Радіо Свобода (Донбас.Реалії) заявив, що Міжнародний комітет Червоного хреста зупинить роботу дніпровського офісу після атаки на його персонал. 

Нагадаємо

Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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