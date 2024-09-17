В Украинском Красном Кресте опровергли информацию о якобы прекращении деятельности на Днепропетровщине

Украинский Красный Крест продолжает деятельность в Днепропетровской области, заявили в пресс-службе организации после сообщений о якобы прекращении миссии УКК в Днепре, сообщает УНН.

В сети распространяется информация о закрытии миссии Красного Креста в Днепре. Сообщаем, что Украинский Красный Крест продолжает свою деятельность на Днепропетровщине, более того - работает в усиленном режиме, ведь несмотря на почти ежедневные обстрелы, регион продолжает быть прибежищем для вынужденно перемещенных людей - говорится в заявлении Украинского Красного Креста.

Отмечается, что ежедневно отряды быстрого реагирования УКК в Днепре и других городах области встречают эвакуационные поезда из прифронтовых регионов, помогают маломобильным людям и пассажирам с детьми добраться до временных убежищ.

С начала полномасштабного вторжения УКК оказал помощь более 1 млн человек.

Кроме того, на днях Днепропетровская областная организация Украинского Красного Креста подписала меморандум о сотрудничестве с Днепропетровской областной службой занятости для усиления сотрудничества в сфере предоставления информационно-консультационных услуг ветеранам войны, внутренне перемещенным лицам, членам семей погибших военнослужащих и беженцам, которые вернулись в Украину.

Контекст

Спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в эфире Радио Свобода (Донбасс.Реалии) заявил, что Международный комитет Красного креста остановит работу днепровского офиса после атаки на его персонал.



Напомним

В результате артиллерийского обстрела рф в селе Веролюбовка погибли три украинских работника МККК, еще двое ранены.

