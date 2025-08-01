За 17 тыс. долларов обещал «инвалидность» для выезда за границу: главе благотворительного фонда Кривого Рога объявили подозрение
Киев • УНН
Правоохранители Кривого Рога сообщили о подозрении главе благотворительного фонда. Его обвиняют в незаконной переправке лиц через госграницу за 17 000 долларов, обещая фиктивную инвалидность.
Правоохранители сообщили о подозрении главе благотворительного фонда в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Его обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, глава благотворительного фонда обещал военнообязанному мужчине "помощь" в оформлении фиктивной инвалидности с целью дальнейшего беспрепятственного выезда за границу во время действия военного положения. Сумма помощи – 17 000 долларов США.
Схема преступления предусматривала госпитализацию в одну из больниц города Днепр, где ему должны были бы установить фиктивный диагноз и провести операцию на позвоночнике, а именно - сложное хирургическое вмешательство с установкой импланта. Во многих случаях такая операция является основанием для установления инвалидности.
Далее планировалось получение соответствующей справки для прохождения МСЭК, признание мужчины непригодным к военной службе с последующим исключением из военного учета.
Главу благотворительного фонда задержали во время получения 10 000 долларов. Ему объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием).
В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы от двух до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним
В Украине отменили 795 решений МСЭК в отношении должностных лиц. 2630 дел должностных лиц включили в проверку, 1989 дел уже рассмотрено, сообщили в Минздраве.