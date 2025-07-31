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В Україні скасували 795 рішень МСЕК щодо посадовців: МОЗ озвучило деталі перевірок

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Загалом до перевірки включено 2630 справ, 1989 з яких вже розглянуто.

В Україні скасували 795 рішень МСЕК щодо посадовців: МОЗ озвучило деталі перевірок

В Україні продовжують перевіряти законність рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Наразі вже скасовано 795 рішень щодо цих посадовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Станом на 25 липня 2025 року 2630 справ посадовців включили до перевірки. Водночас Центр оцінювання функціонального стану людини вже розглянув 1989 справ.

795 рішень МСЕК було скасовано як необґрунтовані, а у 400 випадках ухвалено нові рішення:

  • у 307 випадках змінено групу інвалідності;
    • у 93 випадках - термін її встановлення.

      Найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на такі органи:

      • Державна митна служба - 810 справ. З них 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;
        • Державна податкова служба України - 518 справ. З них 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;
          • Органи прокуратури - 448 справ. З них 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку прийнято нові рішення, ще 46 осіб викликано на дообстеження.

            Нагадаємо

            Раніше УНН повідомляв, що у Києві затримали керівництво та лікарів медичного закладу, які за гроші "оформлювали" інвалідність для уникнення мобілізації. Загальна сума хабарів становить 11 тис. доларів США та 4196 гривень.

            Євген Устименко

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