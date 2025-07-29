За гроші "оформлювали" ухилянтам інвалідність: у Києві викрили групу медиків, їм готують підозри

У столиці затримали керівництво та лікарів медзакладу, які за гроші "оформлювали" інвалідність. Наразі проводяться обшуки, вилучення документації, затриманим готується повідомлення про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... затримано керівника комунального медичного закладу виконавчого органу Київської міської ради, а також двох завідувачів відділень — психіатричного та приймального - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Комунальне некомерційне підприємство "Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги "ПСИХІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

Деталі

За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати за кордон під виглядом осіб з інвалідністю.

Схема включала фальсифікацію документів щодо нібито проходження стаціонарного лікування, підготовку медичних висновків та подальше рішення комісії МСЕК про встановлення другої групи інвалідності.

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Затримання в порядку ст. 208 КПК України відбулося безпосередньо після одержання керівником закладу останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів США за "оформлення" інвалідності. Загальна задокументована сума отриманих хабарів — 11 тис. доларів США та 4 196 грн.

Додамо

За даними Офісу Генпрокурора, наразі проводяться обшуки, вилучення документації, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності, а також громадяни, які незаконно скористалися такими "послугами".

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