За деньги "оформляли" уклонистам инвалидность: в Киеве разоблачили группу медиков, им готовят подозрения

В столице задержали руководство и врачей медучреждения, которые за деньги "оформляли" инвалидность. Сейчас проводятся обыски, изъятие документации, задержанным готовится сообщение о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... задержан руководитель коммунального медицинского учреждения исполнительного органа Киевского городского совета, а также два заведующих отделениями — психиатрического и приемного - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Коммунальном некоммерческом предприятии "Клиническое учреждение по оказанию психиатрической помощи "ПСИХИАТРИЯ" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)".

Детали

По данным следствия, должностные лица организовали схему фиктивного оформления групп инвалидности военнообязанным, которые стремились избежать мобилизации и выехать за границу под видом лиц с инвалидностью.

Схема включала фальсификацию документов о якобы прохождении стационарного лечения, подготовку медицинских заключений и последующее решение комиссии МСЭК об установлении второй группы инвалидности.

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Задержание в порядке ст. 208 УПК Украины произошло непосредственно после получения руководителем учреждения последней части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США за "оформление" инвалидности. Общая задокументированная сумма полученных взяток — 11 тыс. долларов США и 4 196 грн.

Добавим

По данным Офиса Генпрокурора, сейчас проводятся обыски, изъятие документации, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности, а также граждане, которые незаконно воспользовались такими "услугами".

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