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В Украине отменили 795 решений МСЭК относительно должностных лиц: Минздрав озвучил детали проверок

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Всего в проверку включено 2630 дел, 1989 из которых уже рассмотрены.

В Украине отменили 795 решений МСЭК относительно должностных лиц: Минздрав озвучил детали проверок

В Украине продолжают проверять законность решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов. Сейчас уже отменено 795 решений в отношении этих должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

По состоянию на 25 июля 2025 года 2630 дел должностных лиц включили в проверку. В то же время Центр оценки функционального состояния человека уже рассмотрел 1989 дел.

795 решений МСЭК были отменены как необоснованные, а в 400 случаях приняты новые решения:

  • в 307 случаях изменена группа инвалидности;
    • в 93 случаях - срок ее установления.

      Наибольшее количество дел должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на следующие органы:

      • Государственная таможенная служба - 810 дел. Из них 572 уже рассмотрены, 236 решений отменены, а в 114 случаях решения пересмотрены;
        • Государственная налоговая служба Украины - 518 дел. Из них 413 рассмотрены, 154 решения отменены, в 89 случаях решения изменены;
          • Органы прокуратуры - 448 дел. Из них 316 уже рассмотрены, 152 решения отменены, в 71 случае приняты новые решения, еще 46 человек вызваны на дообследование.

            Напомним

            Ранее УНН сообщал, что в Киеве задержали руководство и врачей медицинского учреждения, которые за деньги "оформляли" инвалидность для избежания мобилизации. Общая сумма взяток составляет 11 тыс. долларов США и 4196 гривен.

            Евгений Устименко

            ОбществоЗдоровье
            Государственная таможенная служба Украины
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            Киев