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За 17 тис доларів обіцяв "інвалідність" для виїзду за кордон: голові благодійного фонду Кривого Рогу оголосили підозру

Київ • УНН

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Правоохоронці Кривого Рогу повідомили про підозру голові благодійного фонду. Його звинувачують у незаконному переправленні осіб через держкордон за 17 000 доларів, обіцяючи фіктивну інвалідність.

За 17 тис доларів обіцяв "інвалідність" для виїзду за кордон: голові благодійного фонду Кривого Рогу оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру голові благодійного фонду у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Його звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, очільник благодійного фонду обіцяв військовозобов’язаному чоловіку "допомогу" в оформленні фіктивної інвалідності з метою подальшого безперешкодного виїзду за кордон під час дії воєнного стану. Сума допомоги – 17 000 доларів США.

Схема злочину передбачала госпіталізацію в одну з лікарень міста Дніпро, де йому мали б встановити фіктивний діагноз і провести операцію на хребті, а саме - складне хірургічне втручання з установленням імпланту. У багатьох випадках така операція є підставою для встановлення інвалідності.

Далі планувалось отримання відповідної довідки для проходження МСЕК, визнання чоловіка непридатним до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.

Голову благодійного фонду затримали під час отримання 10 000 доларів. Йому оголошено підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
    • ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом).

      Наразі затриманому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від двох до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

      Нагадаємо

      В Україні скасували 795 рішень МСЕК щодо посадових осіб. 2630 справ посадовців включили до перевірки, 1989 справ вже розглянуто, повідомили в МОЗ.

      Євген Устименко

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