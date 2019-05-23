С начала года в Украине зафиксирован 21 случай АЧС

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине с начала года зафиксирован 21 случай африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика аналитического портала "СТОП АЧС", который функционирует в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.