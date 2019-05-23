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С начала года в Украине зафиксирован 21 случай АЧС

С начала года в Украине зафиксирован 21 случай АЧС

Киев  •  УНН

 • 12135 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине с начала года зафиксирован 21 случай африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика аналитического портала "СТОП АЧС", который функционирует в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.

В 11 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 7 - в диких. Еще в трех случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.

Всего в Украине с 2012 года зарегистрировано 477 вспышек АЧС - вирус не обошел ни одну из областей.

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Наибольшее количество случаев АЧС произошло в Одесской и Полтавской областях - по 56 и 44 случая соответственно. Далее идут Николаевская, Черниговская области - по 40 и 32 случая, и Ровенская область - 31 случай.

Наименьшее количество вспышек АЧС было зарегистрировано во Львовской области - 1 случай.

Также сообщается, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комишуватка Запорожской области.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине контроллеры зарегистрировали 145 случаев болезни.

АЖУ недавно обратилась в Кабмин с требованием снизить или временно отменить налоги для свиноводов, чтобы уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии африканской чумы свиней. 

Призыв животноводов поддержали отдельные нардепы, а в налоговом комитете ВР пообещали рассмотреть такое предложение, если оно поступит от правительства. 

В МЭРТ по этому поводу посоветовали животноводам обратиться в АМКУ, поскольку именно там решаются вопросы о введении налоговых преференций. 

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