Украинские фермеры массово скрывают случаи АЧС – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За семь лет владельцы и промышленные производители получили менее 1% компенсаций за уничтоженных вследствие африканской чумы свиней (АЧС) свиней. Поэтому они скрывают случаи АЧС, параллельно распродавая зараженное поголовье. Об этом заявил генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра.
"Что для владельца свинокомплекса означает отсутствие средств в бюджете на компенсацию в случае АЧС? Значит только одно - банкротство. Вот и начали по Украине скрывать случаи АЧС не только в домохозяйствах, но и на промышленных свинокомплексах. И таких случаев много, в разных областях.
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В случае подозрения АЧС владелец принимает решение - распродать быстро все поголовье, которое потенциально зараженное вирусом АЧС - больших свиней на убой, малых на выращивание на другие фермы", - отметил он.
Каждый скрытый случай АЧС увеличивает риски дальнейшего распространения болезни, говорит Бабенко.
"Промышленные производители свинины оставлены один на один с проблемой, которую сами они решить не могут. Внимание общественности к проблеме отсутствия компенсаций промышленным производителям может помочь спасти отрасль, сохранить рабочие места в деревнях, иначе риск потери собственного производства свинины высокий, как никогда", - объясняет он.
Напомним, в текущем году в Украине уже зафиксировано 11 вспышек АЧС. В прошлом году контроллеры зарегистрировали 145 случаев болезни.
АЖУ недавно обратилась в Кабмин с требованием снизить или временно отменить налоги для свиноводов, чтобы уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии африканской чумы свиней.
Призыв животноводов поддержали отдельные нардепы, а в налоговом комитете ВРУ пообещали рассмотреть такое предложение, если оно поступит от правительства.
В МЭРТ по этому поводу посоветовали животноводам обратиться в АМКУ, поскольку именно там решаются вопросы о введении налоговых преференций.