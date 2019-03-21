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Українські фермери масово приховують випадки АЧС – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За сім років власники та промислові виробники отримали менше 1% компенсацій за знищених внаслідок африканської чуми свиней (АЧС) свиней. Через це вони приховують випадки АЧС, паралельно розпродаючи заражене поголів'я. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності у тваринництві" Микола Бабенко, передає УНН із посиланням на прес-службу Центру.

Українські фермери масово приховують випадки АЧС – експерт

"Що для власника свинокомплекса означає відсутність коштів у бюджеті на компенсацію у випадку АЧС? Означає лише одне – банкрутство. От і почали по Україні приховувати випадки АЧС не лише в домогосподарствах, а й на промислових свинокомплексах. І таких випадків багато, в різних областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін не підтримав пропозицію АТУ щодо податкових преференцій свинарям 

У разі підозри АЧС власник приймає рішення – розпродати швидко все поголів’я, яке потенційно заражене вірусом АЧС – великих свиней на забій, малих на вирощування на інші ферми", – зазначив він.

Кожен прихований випадок АЧС збільшує ризики подальшого розповсюдження хвороби, каже Бабенко.

"Промислові виробники свинини залишені сам на сам із проблемою, яку самі вони вирішити не можуть. Увага громадськості до проблеми відсутності компенсацій промисловим виробникам може допомогти врятувати галузь, зберегти робочі місця в селах, інакше ризик втрати власного виробництва свинини високий, як ніколи", - пояснює він.

Нагадаємо, поточного року в Україні вже зафіксовано 11 спалахів АЧС. Минулого року контролери зареєстрували 145 випадків хвороби.

АТУ нещодавно звернулася до Кабміну з вимогою знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів, аби зменшити тиск на галузь у розпал епідемії африканської чуми свиней.

Заклик тваринників підтримали окремі нардепи, а у податковому комітеті ВРУ пообіцяли розглянути таку пропозицію, якщо вона надійде від Уряду.

У МЕРТ з цього приводу порадили тваринникам звернутися до АМКУ, оскільки саме там вирішуються питання про запровадження податкових преференцій.

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