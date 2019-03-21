Українські фермери масово приховують випадки АЧС – експерт

КИЇВ. 21 березня. УНН. За сім років власники та промислові виробники отримали менше 1% компенсацій за знищених внаслідок африканської чуми свиней (АЧС) свиней. Через це вони приховують випадки АЧС, паралельно розпродаючи заражене поголів'я. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності у тваринництві" Микола Бабенко, передає УНН із посиланням на прес-службу Центру.