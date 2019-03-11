КМУ повинен почути вимогу свинарів про зниження податків - Тригубенко

КИЇВ. 11 березня. УНН. Через АЧС у Бельгії хочуть скасувати податки для свинарів. Асоціація тваринників України (АТУ) також закликала український уряд зменшити податкове навантаження на фермерів. Якщо так станеться, то українська галузь свинарства отримає шанс на життя. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.