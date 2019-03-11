КМУ повинен почути вимогу свинарів про зниження податків - Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Через АЧС у Бельгії хочуть скасувати податки для свинарів. Асоціація тваринників України (АТУ) також закликала український уряд зменшити податкове навантаження на фермерів. Якщо так станеться, то українська галузь свинарства отримає шанс на життя. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
"Бельгійці логічно вважають, що це (скасування або зниження податків - ред.) зменшить тиск на галузь, яка перебуває під загрозою ураження вірусом.
Цікаво, що на даний час у Бельгії від АЧС поки ніхто не постраждав. Хворобу фіксують лише серед диких тварин. Проте, їх урядовці працюють на випередження, стимулюючи таким чином місцевих фермерів перенаправляти зекономлені кошти на заходи біобезпеки", - зауважив Тригубенко.
Він нагадав, що в Україні з початку поточного року офіційно зафіксовано 10 випадків АЧС. Минулого року спалахів було щонайменше 145.
"Асоціація тваринників України (АТУ) вже закликала наш уряд послідувати прикладу Бельгії та зменшити податкове навантаження на фермерів.
В КМУ поки мовчать. Проте в податковому комітеті вже заявили про готовність розглянути таку пропозицію Гройсмана, у разі її надходження, та, навіть, підтримати.
Якщо так станеться, то українська галузь свинарства отримає шанс на життя. Адже наразі у нас спостерігаються виключно негативні тенденції — хвороба продовжує ширитися, поголів’я скорочується, завдані нею збитки ростуть та вже досягли десятків мільйонів гривень. Паралельно ми активно нарощуємо імпорт свинини з-за кордону, роблячи комусь гарний виторг та заробітки", - зазначив нардеп.
Тригубенко додав, що він особисто цілком підтримує ініціативу АТУ та закликає уряд почути проблеми українського свинарства.
Нагадаємо, як писав УНН, у податковому комітеті ВР заявили про готовність розглянути зниження податків для свинарів.