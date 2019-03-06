Податковий комітет ВР готовий розглянути зниження податків для свинарів

КИЇВ. 7 березня. УНН. Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до Кабінету міністрів України та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із проханням тимчасово знизити або скасувати податки для свинарів у зв’язку з епідемією АЧС в країні. У податковому комітеті завили про готовність розглянути відповідну ініціативу. Про це у коментарі УНН розповів заступник голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Микола Фролов.