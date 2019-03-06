Податковий комітет ВР готовий розглянути зниження податків для свинарів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до Кабінету міністрів України та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із проханням тимчасово знизити або скасувати податки для свинарів у зв’язку з епідемією АЧС в країні. У податковому комітеті завили про готовність розглянути відповідну ініціативу. Про це у коментарі УНН розповів заступник голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Микола Фролов.
“Із такою пропозицією (знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів — ред.) повинен вийти аграрний комітет. А ми вже її будемо розглядати.
Поки я нічого не готовий сказати з цього приводу - доречно це робити чи ні. Треба вивчити питання”, — сказав він.
Також, Фролов додав, що у разі якщо з “податковою ініціативою” до Ради звернеться КМУ, то вона, ймовірно, буде підтримана.
“Якщо уряд вийде із такою пропозицію — я думаю, ми її підтримаємо. Це нормальний підхід, його треба розглядати і реалізовувати. Але все треба добре вивчити і прорахувати”, — зауважив нардеп.
Нагадаємо, уряд Бельгії запропонував знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів. На думку урядовців, це зменшить тиск на галузь, яка страждає від розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС).
Також нагадаємо, минулого року в Україні сталося щонайменше 145 спалахів АЧС. За словами депутата Тригубенка, вони завдають непоправної шкоди галузі свинарства. Торік, зокрема, через хворобу було знищено понад 30 тис. голів свиней, а уряд й досі не компенсував більше 20 млн грн збитків, завданих свинарям.