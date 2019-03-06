Налоговый комитет ВР готов рассмотреть снижение налогов для свиноводов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась в Кабинет министров Украины и к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно снизить или отменить налоги для свиноводов в связи с эпидемией АЧС в стране. В налоговом комитете завили о готовности рассмотреть соответствующую инициативу. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Николай Фролов.
"С таким предложением (снизить или временно отменить налоги для свиноводов - ред.) должен выйти аграрный комитет. А мы уже будем его рассматривать.
Пока я ничего не готов сказать по этому поводу - нужно это делать или нет. Надо изучить вопрос", - сказал он.
Также, Фролов добавил, что в случае если с "налоговой инициативой" в Раду обратится КМУ, то она, вероятно, будет поддержана.
"Если правительство выйдет с таким предложение - я думаю, мы его поддержим. Это нормальный подход, его надо рассматривать и реализовывать. Но все надо хорошо изучить и просчитать", - отметил нардеп.
Напомним, правительство Бельгии предложило снизить или временно отменить налоги для свиноводов. По мнению чиновников, это уменьшит давление на отрасль, которая страдает от распространения африканской чумы свиней (АЧС).
Также напомним, в прошлом году в Украине было по меньшей мере 145 вспышек АЧС. По словам депутата Тригубенко, они наносят непоправимый вред отрасли свиноводства. В прошлом году, в частности, из-за болезни было уничтожено более 30 тыс. голов свиней, а правительство до сих пор не компенсировало более 20 млн грн убытков, причиненных свиноводам.