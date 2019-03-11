КМУ должен услышать требование свиноводов о снижении налогов - Тригубенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за АЧС в Бельгии хотят отменить налоги для свиноводов. Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) также призвала украинское правительство снизить налоговую нагрузку на фермеров. Если так произойдет, то украинская отрасль свиноводства получит шанс на жизнь. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.
"Бельгийцы логично считают, что это (отмена или снижение налогов - ред.) уменьшит давление на отрасль, которая находится под угрозой поражения вирусом.
Интересно, что в настоящее время в Бельгии от АЧС пока никто не пострадал. Болезнь фиксируют только среди диких животных. Однако, их чиновники работают на опережение, стимулируя таким образом местных фермеров перенаправить сэкономленные средства на меры биобезопасности", - отметил Тригубенко.
Он напомнил, что в Украине с начала текущего года официально зафиксировано 10 случаев АЧС. В прошлом году вспышек было по меньшей мере 145.
"Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) уже призвала наше правительство последовать примеру Бельгии и уменьшить налоговую нагрузку на фермеров.
В КМУ пока молчат. Однако в налоговом комитете уже заявили о готовности рассмотреть такое предложение Гройсмана, в случае его поступления, и даже поддержать.
Если так произойдет, то украинская отрасль свиноводства получит шанс на жизнь. Ведь сейчас у нас наблюдаются исключительно негативные тенденции - болезнь продолжает распространяться, поголовье сокращается, причиненный ущерб растет и уже достиг десятков миллионов гривен. Параллельно мы активно наращиваем импорт свинины из-за границы, делая кому-то хорошую выручку и заработки", - отметил нардеп.
Тригубенко добавил, что он лично полностью поддерживает инициативу АЖУ и призывает правительство услышать проблемы украинского свиноводства.
Напомним, как писал УНН, в налоговом комитете ВР заявили о готовности рассмотреть снижение налогов для свиноводов.