КМУ должен услышать требование свиноводов о снижении налогов - Тригубенко

"Бельгийцы логично считают, что это (отмена или снижение налогов - ред.) уменьшит давление на отрасль, которая находится под угрозой поражения вирусом.

Интересно, что в настоящее время в Бельгии от АЧС пока никто не пострадал. Болезнь фиксируют только среди диких животных. Однако, их чиновники работают на опережение, стимулируя таким образом местных фермеров перенаправить сэкономленные средства на меры биобезопасности", - отметил Тригубенко.

Он напомнил, что в Украине с начала текущего года официально зафиксировано 10 случаев АЧС. В прошлом году вспышек было по меньшей мере 145.

"Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) уже призвала наше правительство последовать примеру Бельгии и уменьшить налоговую нагрузку на фермеров.

В КМУ пока молчат. Однако в налоговом комитете уже заявили о готовности рассмотреть такое предложение Гройсмана, в случае его поступления, и даже поддержать.

Если так произойдет, то украинская отрасль свиноводства получит шанс на жизнь. Ведь сейчас у нас наблюдаются исключительно негативные тенденции - болезнь продолжает распространяться, поголовье сокращается, причиненный ущерб растет и уже достиг десятков миллионов гривен. Параллельно мы активно наращиваем импорт свинины из-за границы, делая кому-то хорошую выручку и заработки", - отметил нардеп.

Тригубенко добавил, что он лично полностью поддерживает инициативу АЖУ и призывает правительство услышать проблемы украинского свиноводства.

Напомним, как писал УНН, в налоговом комитете ВР заявили о готовности рассмотреть снижение налогов для свиноводов.