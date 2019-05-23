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З початку року в Україні зафіксовано 21 випадок АЧС

З початку року в Україні зафіксовано 21 випадок АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. В Україні з початку року зафіксовано 21 випадок африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчить статистика аналітичного порталу "СТОП АЧС", який функціонує в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розвиток потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", передає УНН.

В 11 випадках захворювання було зареєстровано у домашніх тварин, в 7 - у диких. Ще в трьох випадках АЧС була зафіксована на території інфікованих об'єктів.

Всього в Україні з 2012 року зареєстровано 477 спалахів АЧС - вірус не оминув жодної з областей.

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Найбільша кількість випадків АЧС зафіксована в Одеській і Полтавській областях - по 56 і 44 випадки відповідно. Далі йдуть Миколаївська, Чернігівська області - по 40 і 32 випадки, і Рівненська область - 31 випадок.

Найменшу кількість спалахів АЧС було зареєстровано у Львівській області - 1 випадок.

Також повідомляється, що перший збудник АЧС був виявлений в 2012 році в селі Комішуватка Запорізької області.

Як повідомляв УНН, в минулому році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків хвороби.

АТУ недавно звернулася до Кабміну з вимогою знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів, щоб зменшити тиск на галузь в розпал епідемії африканської чуми свиней.

Заклик тваринників підтримали окремі нардепи, а в податковому комітеті ВР пообіцяли розглянути таку пропозицію, якщо вона надійде від уряду.

У МЕРТ з цього приводу порадили виробникам тваринницької продукції звернутися в АМКУ, оскільки саме там вирішуються питання про введення податкових преференцій.

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