Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  56173 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  102372 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  112684 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  112600 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  113598 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  139232 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  151346 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  138569 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  133440 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  128024 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 12:17  •  13242 просмотра

Read in English

В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.

Рекордное количество россиян попросило убежища в Южной Корее в прошлом году. Речь идет о 5750 человек, пишет CNN со ссылкой на данные южнокорейской иммиграционной службы, передает УНН

Детали 

Как отмечается, это в пять раз больше чем в 2022 году. Также больше, чем общее количество заявок на получение убежища от россиян, зарегистрированных между 1994 и 2019 годами.

По данным Иммиграционной службы, в прошлом году также было подано наибольшее количество просьб о предоставлении убежища в целом за последние восемь лет. После россиян самые большие группы просителей убежища были из Казахстана, Китая и Малайзии.

Как отмечается, эта тенденция сохранилась и в этом году: в январе россияне составляли наибольшую группу тех, кто обратился за защитой. 

Чаще всего просители убежища указывали такие причины, как преследование по религиозному признаку и политические преследования. Среди других причин - дискриминация за принадлежность к определенной социальной группе, расе или национальности.

Служба не уточнила, какие причины называли российские просители убежища.

Дополнение 

Южная Корея имеет печально известные строгие иммиграционные законы - в том числе и в отношении просьб о предоставлении убежища.

За последние три десятилетия в Южной Корее было признано беженцами лишь 4052 человека из более чем 103 000 заявлений о предоставлении убежища, говорится в докладе.

Особенно поток российских искателей убежища вырос после полномасштабного вторжения в Украину. За последние два года сотни тысяч человек покинули Россию - многие из них, убегая от призыва в армию.

В 2022 году в Южной Корее пятеро россиян застряли в международном аэропорту Инчхон близ столицы Сеула, пытаясь уклониться от мобилизации в рф. 

Министерство юстиции Южной Кореи отказало им в ходатайстве о предоставлении статуса беженца, фактически оставив их в аэропорту в неопределенном положении. И только в начале 2023 года двум мужчинам разрешили покинуть аэропорт. Один из них рассказал CNN, что сначала он собирался отправиться в Казахстан, но передумал, узнав, что эта бывшая советская республика депортирует беглых россиян.

Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК Вагнер6 февраля 2024, 22:41 • 39917 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
cnnCNN
malaiziyaМалайзия
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
kitaiКитай
ukrainaУкраина
kazakhstanКазахстан
Південна Корея зареєструвала рекордну кількість шукачів притулку з росії - ЗМІ
South Korea registers record number of asylum seekers from Russia - media
Новости по теме

Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.

Новости Мира •   •  13242 просмотра
Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Президент Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.

Экономика •   •  14732 просмотра
Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Президент Зеленский поручил Кабинету Министров разработать программу возврата средств "Покупай украинское", чтобы поддержать местный бизнес и сохранить украинские деньги в обращении в стране.

Экономика •   •  13847 просмотра
Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский

Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Война •   •  14803 просмотра
Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский

"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.

Война •   •  14816 просмотра
"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ

СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который во время боев за Николаев и оккупации части области кормил кадыровцев и ремонтировал им технику. После освобождения Николаевщины коллаборант скрывался в Хмельницком.

Криминал и ЧП •   •  11876 просмотра
СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова

рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg

Министр финансов рф заявил, что россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные активы за рубежом.

Новости Мира •   •  11324 просмотра
рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg

В Украине стартует платформа "Сделано в Украине" - Зеленский

Президент Зеленский запустил платформу "Сделано в Украине" для укрепления экономических связей между государством и украинским бизнесом.

Экономика •   •  13203 просмотра
В Украине стартует платформа "Сделано в Украине" - Зеленский

Свириденко рассказала, какие товары должны иметь не менее 20% украинской компоненты

Свириденко объявил, что коммунальная техника, специализированная техника и машины для разминирования должны иметь не менее 20% украинской составляющей, чтобы расширить локализацию определенных товаров.

Экономика •   •  10404 просмотра
Свириденко рассказала, какие товары должны иметь не менее 20% украинской компоненты

Украина должна бороться за полное восстановление силы международного права в отношении Крыма - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина может вернуть из оккупации свою землю и людей. Кроме того, Киев может привлечь Россию к справедливой ответственности за содеянное.

Война •   •  15563 просмотра
Украина должна бороться за полное восстановление силы международного права в отношении Крыма - Зеленский