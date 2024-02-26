Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ
Киев • УНН
В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.
Рекордное количество россиян попросило убежища в Южной Корее в прошлом году. Речь идет о 5750 человек, пишет CNN со ссылкой на данные южнокорейской иммиграционной службы, передает УНН.
Детали
Как отмечается, это в пять раз больше чем в 2022 году. Также больше, чем общее количество заявок на получение убежища от россиян, зарегистрированных между 1994 и 2019 годами.
По данным Иммиграционной службы, в прошлом году также было подано наибольшее количество просьб о предоставлении убежища в целом за последние восемь лет. После россиян самые большие группы просителей убежища были из Казахстана, Китая и Малайзии.
Как отмечается, эта тенденция сохранилась и в этом году: в январе россияне составляли наибольшую группу тех, кто обратился за защитой.
Чаще всего просители убежища указывали такие причины, как преследование по религиозному признаку и политические преследования. Среди других причин - дискриминация за принадлежность к определенной социальной группе, расе или национальности.
Служба не уточнила, какие причины называли российские просители убежища.
Дополнение
Южная Корея имеет печально известные строгие иммиграционные законы - в том числе и в отношении просьб о предоставлении убежища.
За последние три десятилетия в Южной Корее было признано беженцами лишь 4052 человека из более чем 103 000 заявлений о предоставлении убежища, говорится в докладе.
Особенно поток российских искателей убежища вырос после полномасштабного вторжения в Украину. За последние два года сотни тысяч человек покинули Россию - многие из них, убегая от призыва в армию.
В 2022 году в Южной Корее пятеро россиян застряли в международном аэропорту Инчхон близ столицы Сеула, пытаясь уклониться от мобилизации в рф.
Министерство юстиции Южной Кореи отказало им в ходатайстве о предоставлении статуса беженца, фактически оставив их в аэропорту в неопределенном положении. И только в начале 2023 года двум мужчинам разрешили покинуть аэропорт. Один из них рассказал CNN, что сначала он собирался отправиться в Казахстан, но передумал, узнав, что эта бывшая советская республика депортирует беглых россиян.
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Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ
В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.
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