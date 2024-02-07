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Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК Вагнер

Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК Вагнер

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 22:41  •  2860 просмотра

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Норвегия отказала в убежище бывшему командиру группы наемников Вагнера Андрею Медведеву, но предоставила ему временный вид на жительство из-за угрозы безопасности в случае возвращения в рф.

Норвегия отказалась предоставлять убежище экс-командиру российской группировки наемников Вагнер Андрею Медведеву. Об этом сообщает Dagbladet, передает УНН.

Детали

По информации адвоката, заявление об убежище было отклонено.

Однако Андрей Медведев получил разрешение на временное проживание из-за угрозы его безопасности в случае возвращения в рф.

Это разрешение на временное проживание не дает Медведеву право на постоянное место жительства или гражданство в Норвегии. Однако этот статус может быть продлен на постоянной основе.

Добавим

В Норвегии Медведева несколько раз допрашивали после его заявления о членстве в российской группировке наемников Вагнер.

Экс-командир ЧВК Вагнер Андрей Медведев сбежал из рф и запросил защиту в Норвегии15 январь 2023, 15:22 • 757452 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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