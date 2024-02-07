Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК Вагнер

После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.