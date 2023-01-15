Экс-командир ЧВК Вагнер Андрей Медведев сбежал из рф и запросил защиту в Норвегии

Детали

Под охраной из местного аэропорта Медведева доставили в Осло, где предоставили проживание в центре для нарушителей миграционного законодательства и на днях начинается процедура политического убежища и международной защиты.

"Впервые из рф в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической организации Wagner, который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста евгения пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян", - отметили расследователи.

Ранее в декабре 2022 года в Gulagu net обратился Андрей Медведев и его товарищ, которые попросили помочь избежать внесудебной расправы и "фирменной казни" пригожина/Вагнера с применением кувалды.

Как выяснил проект, Медведев покинул боевые позиции ЧВК Вагнер сразу после окончания 4-месячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года. За эти месяцы Медведев стал очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности евгения пригожина, которые те совершали в отношении "отказников" - тех, кто отказывался воевать против украинцев и кто хотел покинуть ряды этой якобы добровольной организации, которая де-факто заставляет россиян воевать против Украины под угрозой расстрела.

"После ухода Медведева из Вагнера сам пригожин и его служба безопасности предпринимали действия с целью задержания Андрея, но теперь Медведев уже вне рф и он дает подробные показания, которые могут быть использованы в рамках расследования против олигарха и террористической организации, которая уже убила более тысячи украинцев и россиян", - говорится в сообщении.